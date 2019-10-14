В Никосии проходит отборочный матч чемпионата Европы по футболу в группе I между сборными Кипра и России. Наша команда вышла вперед на 9 минуте после удара Дениса Черышева, а в середине первого тайма Магомед Оздоев удвоил преимущество россиян.

В Никосии проходит отборочный матч чемпионата Европы по футболу в группе I между сборными Кипра и России. Наша команда вышла вперед на 9 минуте после удара Дениса Черышева, а в середине первого тайма Магомед Оздоев удвоил преимущество россиян.Наши футболисты вышли вперед на 9 минуте. Денис Черышев прорвался по левому флангу и сильно пробил в ближний угол. Мяч влетел в ворота Константиноса Панайи. Наша команда провела еще несколько острых атак, а на 23 минуте увеличила преимущество. Комбинацию завершил точным ударом Магомед Оздоев.Перед тем, как добиться успеха, россияне упустили две возможности поразить ворота островитян. На 3 минуте Георгий Джикия после подачи углового пробил в перекладину, а еще через три минуты Алексей Ионов не использовал выход один на один.