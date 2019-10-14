Такого героя в программе Действующие лица с Наилей Аскер-заде еще не было. Шнур, он же - Сергей Шнуров - музыкант, телеведущий и, конечно, лидер группы Ленинград.

Такого героя в программе "Действующие лица с Наилей Аскер-заде" еще не было. Шнур, он же — Сергей Шнуров — музыкант, телеведущий и, конечно, лидер группы "Ленинград". На фоне предыдущих гостей — серьезных чиновников, политиков или бизнесменов — Шнур, конечно, выглядит странновато, если не сказать экзотично. Но тем интереснее, тем более что Шнур, похоже, меняет имидж и становится вдруг респектабельным. Но в какой степени?Миллионы туристов со всего мира стремятся сюда, чтобы увидеть всю эту красоту. Исаакиевский собор, Петропавловская крепость Зимний дворец — весь город как на ладони. Но это — традиционный образ Петербурга. После того как Сергей Шнуров выпустил песню "В Питере — пить", появились экскурсии по местам съемок клипа, а в городе можно встретить вывески и одежду со словами из этой песни.Нецензурная лексика в творчестве Шнура была, есть и, скорее всего, будет, несмотря на все скандалы."Конечно же, сильно преувеличено количество мата в моих песнях. Будь моя воля сознательная, я бы больше добавил. Но больше не нужно, можно пересолить. Мата где-то процентов 30 в песнях", — говорит Шнуров.Тем не менее появление его фамилии в Совете по культуре по Госдуме многие восприняли неоднозначно, а самого музыканта назвали "культурным вредителем".- А зачем вы туда пошли?- Потому что, во-первых, мне показалось, что те люди, которые у нас занимаются такой сложной темой, как русская культура, они не очень понимают, что это такое, — считает Сергей Шнуров.- Что вам больше всего нравится в российском обществе?- Здесь очень много стихии, и это здорово.В апреле 2017 года Сергей Шнуров попал в базу украинского сайта "Миротворец" как "враг Украины" после того, как годом ранее группа "Ленинград" выступила с концертом в Крыму. В Киеве расценили это как нарушение своих границ.- Не жалеете?- Я – артист и должен выступать там, куда меня зовут, — говорит Шнуров.- Подождите, на Украину вас тоже зовут.- Это вопрос безопасности. Смотрите, я могу съездить в Украину, просто меня не очень поймут мои соотечественники. Они скажут: а чего это ты поехал туда? Зачем мне эти вопросы? Я просто избегаю их.- Вы вообще редко высказываетесь по вопросам политики. Намеренно избегаете этой темы?- Да нет. Если бы я был таксистом, я бы, наверное, высказывался чаще. Но я не таксист.- Кстати, Шевчук, Макаревич, многие другие исполнители, они очень часто высказываются по каким-то вопросам внутренней и внешней политики, а вот вы воздерживаетесь.- У Шевчука, Макаревича, у них не так много концертов, как у меня.- В чем простая суть жизни?- Попробую сформулировать. Сложность — в формулировках. Жизнь-то — штука простая, а вот сформулировать сложно.