Бывшая прима Большого театра в ужасе. Анастасия Волочкова посетила спектакль, где по сцене бегали бесформенные обнаженные люди.

Бывшая прима Большого театра в ужасе. Анастасия Волочкова посетиласпектакль, где по сцене бегали "бесформенные" обнаженные люди.Танцовщица опубликовала в личном "Инстаграм" разгромныйотзыв на спектакль "Машина Мюллер", состоявшийся вчера вечером, 13 октября, в "Гоголь-центре".По словам Анастасии Волочковой, то, что происходило на сцене, ее шокировало,после звезда балета полночи не могла сомкнуть глаз."Но представьте, когда на протяжение всего спектакля 2 часана сцене бегают 20 абсолютно голых мужчин и женщин..🙈Причем абсолютно бесформенных. Скачущих, прыгающих в присядку.... Выглядело этокрайне не эстетично, омерзительно и просто дико, простите...😝. Это отвратительное было зрелище с отсутствием эстетики и Красоты. Такое восне приснится, так пол-матраса съешь сразу от ужаса😂(Поэтому я и не засыпала🙈😂) (здесь идалее орфография и пунктуация автора сохранена. – Прим. ред.)", – поделиласьВолочкова.Артистка сообщила, что сбежала из театра, досмотрев спектакльтолько до середины. По словам Анастасии Волочковой, многие люди в зрительномзале последовали ее примеру.Балерина добавила, что, посмотрев этот перфоманс, народперестанет осуждать ее за шпагаты и фотографии в купальнике в соцсетях. Танцовщица также отметила, что для нее сцена – это святое место, негоже трясти гениталиями на ней.еще раз подчеркнула, что участники постановки были абсолютно обнажены, на нихдаже не было обтягивающих комбинезонов телесного цвета, как этообычно бывает."Ну какое впечатлениемогут вызвать на театральной сцене голые мужики, стоящие на головах кверхузадом и потряхивающие своими ....Отвратительное. Куда катится мирИскусства... Я за любые творческие эксперименты. Но не голых артистов натеатральной сцене", – рассудила .