Что такое социальное самочувствие населения? Впервые на конференции в РАНХиГС обсудили результаты многолетних исследований.

Российская государственность в социальном измерении: теории, идеологии, практики. Во Владимирском филиале РАНХиГС открылась VII международная научно-практическая конференция.Что такое "социальное самочувствие" населения? Впервые на конференции в РАНХиГС обсудили результаты многолетних исследований. Его проводили преподаватели и студенты. Что больше всего волнует владимирцев? Эти исследования - критический взгляд на многие вещи, рассказала Лариса Паутова, управляющий директор Фонда общественного мнения.Лариса Паутова, управляющий директор Фонда общественного мнения: "Это, прежде всего, здравоохранение. Всё, что связано с образованием, социальной защитой, молодежной политикой. И к образованию, и к здравоохранению. И это огромный вызов для государства и для регионов."Обеспечить социальное развитие может не только государство, но и крупный бизнес. К этому выводу пришли ученые, социологи и политики из разных стран. Филиал РАНХИГС поддерживает связь с китайскими, американскими, немецкими коллегами из зарубежных вузов. Они - активные участники конференций.Вячеслав Картухин, заместитель председателя Законодательного Собрания Владимирской области, директор Владимирского филиала РАНХиГС: "Американцам очень хочется понять русских. Это вопрос, который их всегда интересует. И, конечно, когда сегодня в мире Россия играет одну из ключевых ролей на мировой арене, конечно, американцы и мы должны быть заинтересованы в том, чтобы получше друг друга узнать."В конференции участвуют и московские коллеги. На этот раз гостями стали исследователи из института Европы, Института прикладных политических исследований и Федерального учебно-методического центра по поддержке волонтерства. Такие научные встречи во владимирском филиале проводят с 2007 года. Они объединили более двухсот авторов и ученых. Выпущены сборники, их изучает российское научное сообщество.Роман Евстифеев, ведущий научный сотрудник владимирского филиала РАНХиГС: "И Владимир, Владимирская область.. Вот мы ставили перед собой задачу сделать Владимир центром изучения российской государственности. И сейчас, спустя восемь лет после циклов конференции, я считаю, что нам это удалось."Именно с владимиро-суздальской земли началась российская государственность. И, чтобы "социальное самочувствие" населения улучшилось, важно понять его истоки.Анастасия Сахарова. Александр Голубев. Вести-Владимир.