Вооруженные силы Турции, проводящие военную операцию на севере Серии, дадут отпор сирийской армии в случае боестолкновения на границе стран.

Вооруженные силы Турции, проводящие военную операцию на севере Серии, дадут отпор сирийской армии в случае боестолкновения на границе стран. Об этом СМИ сообщил советник президента Турецкой Республики Ясин Актай.В воскресенье, 13 октября, автономная администрация территорий на северо-востоке САР заявила о достижении договоренности с властями Сирии о размещении сирийской армии на всей сирийско-турецкой границе, чтобы оказать помощь в отражении атаки турецкой армии и протурецких группировок."Если армия Сирии, которой до сих пор не удалось побороть организацию YPG, стремящуюся к разделению САР и созданию сепаратистского государства, готовится воевать с армией Турции и способна на это – то пожалуйста", — заявил советник турецкого президента.При этом он не исключает возникновения столкновений между двумя армиями на северо-востоке САР, передает РИА Новости.Как отметил Актай, у армии Сирии "нет сил" воевать на северо-востоке Сирии. Прежде чем входить в данный регион и усложнять там ситуацию, им следует хорошо подумать.Ясин Актай прокомментировал соглашение курдов с Дамаском, назвав его признаком враждебности по отношению к Турции. По словам советника, Турецкая Республика не приемлет присутствия курдов на северо-востоке Сирии.