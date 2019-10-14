Российская теннисистка Анна Курникова и испанский певец Энрике Иглесиас охраняют личную жизнь от посторонних глаз. Они трепетно относятся к своим отношениям, поэтому всеми силами пытаются отгородится от журналистов и общественности во избежании лишних сплетен.

Российская теннисистка Анна Курникова и испанский певец Энрике Иглесиас охраняют личную жизнь от посторонних глаз. Они трепетно относятся к своим отношениям, поэтому всеми силами пытаются отгородится от журналистов и общественности во избежании лишних сплетен.Тем не менее, внимательные фолловеры заметили, что спортсменка поменяла фамилию на своей странице в социальной сети Instagram. Теперь она записана как "Курникова Иглесиас".Естественно, первым делом поклонники подумали, что это намек на замужество. Они считают, что либо влюбленные уже расписались, либо только собираются это сделать.Сама Анна в недавнем интервью заявила, что статус женатой или не женатой пары для них с Энрике вообще не важен. Они счастливо живут вместе и без штампа в паспорте."Но мы оба верим в честность, доверие и взаимоуважение в отношениях", — призналась теннисистка.Отметим, что влюбленные воспитывают двух детей – дочку Люси и сына Николаса. Курникова подарила избраннику разнополых близнецов в декабре 2017 года.За 4 года до появления на свет малышей Анна и Энрике переехали в новый дом. Он находится в самом престижном месте побережья Майами, в Бухте Бискейн. За участок молодым людям пришлось заплатить девять миллионов долларов. Еще 11 они отдали за отделку жилища.