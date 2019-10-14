Не так давно супруга американского актера и кинорежиссера Алека Болдуина рассекретила пол будущего ребенка. Сделала она это в довольно необычной манере.

Не так давно супруга американского актера и кинорежиссера Алека Болдуина рассекретила пол будущего ребенка. Сделала она это в довольно необычной манере.Женщина опубликовала примечательное видео на своей странице в социальной сети "Инстаграм". Хилария Болдуин решила устроить что-то вроде импровизированного шоу, где ее четверо детей должны сделать свой выбор и пройти испытания, чтобы узнать пол будущего собрата.Ребята заходят в комнату, где их мама приготовила четыре коляски с куклами-младенцами внутри. Пупсы закутаны в белые пеленки. Супруга актера дает команду разворачивать игрушки, и первой срывает покров старший ребенок звездной пары – юная Кармен. Она смотрит на куклу и звонко объявляет: "Это девочка!".Как Пятый канал, знаменитость подписала примечательную публикацию так: "Наше маленькое откровение. Мы так взволнованы!". Стоит отметить, что способ сообщить общественности и детям пол будущего ребенка действительно поражает простотой и изобретательностью. Многие отметили, что искреннее видео даже вызывает слезы восхищения.Пользователям сети крайне понравилась задумка с куклами супруги 61-летнего режиссера. Поклонники звездной пары уточнили, что видео их невероятно растрогало. Они от души поздравили голливудскую семью со скорым пополнением: "Слезы! Так красиво! Поздравляю! Хилария, твоя семья за гранью!", "Посылаю вам всем лучи любви, и особенно этому новому малышу-ангелочку!", "Так рада за вас, особенно за Кармен".Стоит отметить, что семья Болдуин проявила недюжинную смелость, решив вновь попробовать завести ребенка. Напомним, что весной этого года сеть наводнили сообщения, что Хилария пятого ребенка. Сперва медики диагностировали у плода неровный сердечный ритм и говорили об угрозе выкидыша, а после стало известно, что младенец умер в утробе.