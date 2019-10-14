Хантер Байден, сын бывшего вице-президента США и потенциального кандидата от демократов на высший государственный пост Джо Байдена, решил оставить свой пост в управляющей компании фонда прямых инвестиций, поддерживаемого госструктурами Китая. Он заявил, что уйдет в конце октября.

Хантер Байден, сын бывшего вице-президента США и потенциального кандидата от демократов на высший государственный пост Джо Байдена, решил оставить свой пост в управляющей компании фонда прямых инвестиций, поддерживаемого госструктурами Китая. Он заявил, что уйдет в конце октября.Как пояснил адвокат Байдена-младшего, если его отец победит на выборах 2020 года и займет пост президента США, Хантер не будет работать в компании, которой владеют иностранцы, и не будет членом правления такой компании.Дело в том, что в этой ситуации может возникнуть конфликт интересов, "в том числе касательно ограничений по поводу деловых интересов за рубежом", говорится в заявлении адвоката, выдержки из которого приводит "Интерфакс"."Он (Хантер) продолжит делать так, чтобы его отец не был лично вовлечен в его коммерческие дела", — подчеркнул юрист, представляющий интересы Байдена-младшего. Он добавил, что Хантер никогда не обсуждал с отцом свою деловую активность.Ранее президент США Дональд Трамп обвинил Джо Байдена в коррупции и призвал власти КНР и Украины провести расследование в отношении его и подчиненных ему организаций.Осенью в США разгорелся политический скандал, связанный с телефонным разговором Трампа и президента Украины Владимира Зеленского. В нем Трамп якобы требовал от Зеленского, чтобы тот начал расследование в отношении Джо Байдена и его сына Хантера. В результате демократы в палате представителей конгресса США инициировали процедуру импичмента Трампа. Байден-старший импичмент поддержал.