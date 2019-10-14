Антисемитскую провокацию 14 октября устроили в Киеве неустановленные люди в камуфляже. Целью их агрессивного выпада стал влиятельный предприниматель Игорь Коломойский.

Антисемитскую провокацию 14 октября устроили в Киеве неустановленные люди в камуфляже. Целью их агрессивного выпада стал влиятельный предприниматель Игорь Коломойский.Группа людей в камуфляже бросили на ступени синагоги Броднского на улице Шота Руставели в Киеве облитое красной краской чучело, призванное символизировать окровавленного предпринимателя Игоря Коломойского. Его фотография была прикреплена на месте лица манекена.Очевидцы вызвали сотрудников правоохранительных органов.Самих провокаторов задержать не удалось, передает издание "Обозреватель". Таким образом, об их мотивах, а также политических взглядах, остается только догадываться.Впрочем, некоторые предположения можно сделать исходя из обстоятельств произошедшего. Отмечается, что провокация с подбрасыванием "окровавленного тела" на ступени синагоги было совершена во время празднования еврейского праздника Суккот.Это, вкупе с самим местом, выбранным для провокации, говорит об антисемитском настрое таинственных людей в камуфляже. Впрочем, их гнев, судя по всему, направлен не столько на евреев в целом, сколько на Игоря Коломойского в частности.Материал дополняется.