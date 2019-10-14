Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах заявил, что возглавляемая им организация доверяет Всемирному антидопинговому агентству (WADA) во всех вопросах, связанных с Россией.

Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах заявил, что возглавляемая им организация доверяет Всемирному антидопинговому агентству (WADA) во всех вопросах, связанных с Россией.В конце сентября WADA открыло дело о несоответствии Российского антидопингового агентства (РУСАДА) своему кодексу. Причиной стало изменение в базе данных московской лаборатории. Если нарушения подтвердятся, что российским спортсменам грозит отстранение от Олимпийских игр. WADA предоставило российской стороне три недели для ответа на возникшие вопросы. В октябре министерство спорта России направило WADA развернутые ответы на 31 вопрос.Томас Бах прокомментировал ситуацию вокруг РУСАДА. "Процесс находится в юрисдикции WADA и CAS (Спортивного арбитражного суда) в соответствии с действующими с Олимпиады 2018 в Пхёнчхане правилами. В этом вопросе мы полностью доверяем WADA. Я не знаю подробностей дела ", — цитирует Баха ТАСС.