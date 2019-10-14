Специалисты предостерегают от запуска поездов по переправе через Керченский пролив. Обрушение тоннеля может внести корректировки в запуск железнодорожного сообщения по Крымскому мосту, считают эксперты.

Специалисты предостерегают от запуска поездов по переправе через Керченский пролив. Обрушение тоннеля может внести корректировки в запуск железнодорожного сообщения по Крымскому мосту, считают эксперты.Поезда должны были проследовать по переправе в декабретекущего года. Однако недавно открытие полноценного железнодорожного сообщенияпо Крымскому мосту было перенесено на 2020 год.В Министерстве транспорта России сообщили, что переноссвязан с обнаружением на месте строительства Крымского моста древнегреческойусадьбы. Но у экспертов на этот счет другое мнение. Любопытную версию высказалученый-гидролог Юроий Медовар.На самом деле проблема в недавнем обрушении тоннеля состороны Керчи и гибели рабочего, сказал эксперт. По его словам, полуостровизобилует карстами – пустотами в горных породах. "Тоннель рухнул, грунтпросел", – цитирует Медовара радио "Свобода".По его словам, если бы не обрушение тоннеля, то в декабре поКрымскому мосту запустили бы демонстрационный поезд. "И ремонтировали быдальше", – добавил ученый.Из-за найденной строителями древнегреческой усадьбы запускгрузовых поездов по перенесли на июнь следующего года. Ситуацияна переправе обрадовала украинцев. Заявление об античной находке тамошниежурналисты назвали "нелепым объяснением".На древнее поселение строители наткнулись в ноябре прошлогогода. Оно относится к четвертому веку до нашей эры, установили эксперты. Из-заценной находки трассировку было решено передвинуть на 140метров южнее.