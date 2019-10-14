Победа позволила «чёрно-белым» подняться на четвёртую строчку в турнирной таблице

12 октября владимирское «Торпедо» одержало гостевую победу в матче 13-го тура ПФЛ против «Псков-747» (3:2).Подопечные Дмитрия Вязьмикина сразу же начало атаковать ворота соперника, благодаря чему им удалось забить быстрый гол. Несмотря на то, что матч шёл под диктовку владимирской команды, к концу первого тайма соперникам удалось отыграться. Однако в конце первой половины встречи Дмитрий Забродин вывел нашу команду вперёд. Счёт 3-2 так и остался гореть на табло до финального свистка.Победа позволила «Торпедо» закрепиться на четвёртой строчке в турнирной таблице ПФЛ, тем самым сократив расстояние от лидера – «Зенита – 2» до пяти очков.