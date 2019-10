Дональд Трамп написал в своем Twitter, что Китай начал закупать сельхозпродукцию в США – как выразился президент, у наших великих фермеров-патриотов. Трамп сообщил таким образом, что Китай начал выполнять свою часть договоренностей по торговой сделке с США.

Дональд Трамп написал в своем Twitter, что Китай начал закупать сельхозпродукцию в США – как выразился президент, "у наших великих фермеров-патриотов". Трамп сообщил таким образом, что Китай начал выполнять свою часть договоренностей по торговой сделке с США.Условие данной сделки в том, чтобы Китай немедленно, не дожидаясь подписания документа через несколько недель, начал закупать большие объемы американской сельхозпродукции, передает РИА Новости.CHINA HAS ALREADY BEGUN AGRICULTURAL PURCHASES FROM OUR GREAT PATRIOT FARMERS & RANCHERS!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 13, 2019Трамп обещал, что первая масштабная часть сделки будет завершена, и начнется второй этап переговоров. Возможно, договоренность будет подписана в Чили на форуме АТЭС, отметил Трамп.Китай достиг значительного прогресса в переговорах с США, сообщили в Пекине. В Вашингтоне также подтвердили, что обе страны достигли в переговорах "первой содержательной стадии". Белый дом согласился отложить введение пошлин на товары из КНР, которое планировалось на 15 октября.По словами министра финансов США Стивена Мнучина, договоренности между Пекином и Вашингтоном охватывают вопросы финансовых услуг, интеллектуальной собственности, закупок американской сельхозпродукции.