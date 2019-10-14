Вместе с колонной ОБСЕ и машинами Совместного центра по контролю и координации подъезжаем к Петровскому. По этим дорогам уже несколько лет никто не ездит, кроме военных и нескольких оставшихся мирных жителей, добирающихся в соседний населенный пункт Стыла за хлебом и в магазин.

Вместе с колонной ОБСЕ и машинами Совместного центра по контролю и координации подъезжаем к Петровскому. По этим дорогам уже несколько лет никто не ездит, кроме военных и нескольких оставшихся мирных жителей, добирающихся в соседний населенный пункт Стыла за хлебом и в магазин.Последний дом деревни Петровское. Сейчас он заброшен. А вот таблички, которые предупреждают о том, что дальше уже все заминировано, то есть ходить туда крайне не рекомендуется. На холме — украинские укрепления. Даже видно украинских военнослужащих, которые там перемещаются. То есть все, что происходит здесь, оттуда — как на ладони.На украинских позициях видно перевернутый флаг Украины — так обычно обозначают свое присутствие на линии фронта боевики "Правого сектора" (запрещен в РФ). Возможно, в этом объяснение того, что ничего в итоге так и не произошло. Ракета за ракетой взмывают вверх в первый, второй, третий день, отведенный на эти процедуры планом. Интересуемся у бойца, на закончится ли его пиротехнический запас? Но вот последняя ракета последнего дня. Так же — без результата."Украинская сторона третий день подряд не готова к устранению нарушений, к разведению сил и средств", — заявил Руслан Якубов, руководитель представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.Ситуацию по ту сторону линии разграничения назвать спокойной действительно сложно. В Золотое — это вторая точка разведения войск и уже Луганская область — с украинской стороны прорываются националисты, заявляющие: никакого отвода они не допустят. Поэтому и здесь все запущенные со стороны ЛНР белые ракеты тоже улетели в дипломатическую пустоту."Нам безразлично, кто именно виноват. Важно то, что Украина как государство не справилась с выполнением договоренностей и сорвала их", — отметила Наталья Никонорова, министр иностранных дел ДНР, полномочный представитель ДНР в Контактной группе.В прифронтовом Зайцево празднуют День поселка. Грамоты вручили самому пожилому жителю — ему 95 — и самому юному — ему всего два месяца. Военные подогнали с позиций полевую кухню, но вот и специфика: на, казалось бы, празднике — минута молчания."Такое впечатление, что бойцы украинской армии не слышали ни об отводе, ни о перемирии, которое было заключено три месяца назад", — сказал глава администрации Горловки Иван Приходько.Последний пострадавший в больницу попал как раз на второй день попыток разведения. Михаил Алексеевич пошел кормить кур — в этот момент по его дому с украинской стороны был открыт огонь из гранатомета.Зайцево разделено линией фронта на две части. Праздник — около почты, а по соседней улице уже бьют прямой наводкой. Какой же мир обещал всем здесь президент Зеленский?"С момента "хлебного перемирия", с 21 июля, этот "миротворец" добился того, что у нас двое погибших, 17 раненых. Это все гражданские. 223 различных здания или повреждены, или уничтожены полностью — это жилье людей", — заявил Эдуард Басурин, официальный представитель Управления народной милиции ДНР.Переговоры в Минске, как ожидается, возобновятся уже 15 октября. В республиках Донбасса их ждут все-таки с надеждой на то, что ситуация станет лучше.