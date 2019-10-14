В социальных сетях начали распространять панические настроения украинцев. Жители Незалежной переживают, что американские союзники могут их кинуть.

В социальных сетях начали распространять панические настроения украинцев. Жители Незалежной переживают, что американские союзники могут их кинуть.Некоторые из "побратимого народа" выдвинули предположения, что Соединенные штаты могут перестать оказывать содействие Украине и обрушиться с атакой на менталитет Незалежной. Стоит отметить, то подобные высказывания вызвали настоящую панику среди населения страны. Соответствующие посты уже заполонили социальную сеть "Фейсбук"."Эрдоган по телефону договорился с Трампом, американцы кинули своих курдских союзников в Сирии... Украинцы, если [Путин] с Трампом договорится, нас кинут точно так же!", – высказался в своем микроблоге украинский неонацист Дмитрий Резниченко. Молодой человек известен тем, что зачастую не скрывает своих мыслей и не гнушается любыми средствами языковой выразительности.Примечательно, что остальные пользователи принялись репостить эти высказывания. Тем самым украинцы подняли самую настоящую панику по поводу возможного прекращения сотрудничества Трампа с нынешнем президентом Украины Владимиром Зеленским, телеканал "Царьград".Ранее поступала информация, что своими неоднозначными действиями американский лидер закрепит за своей страной сомнительное звание неблагонадежного союзника. Впрочем, для России и Турции такой поворот событий был бы весьма выгоден – в создавшейся шумихе страны смогут укрепить свое влияние в регионе.