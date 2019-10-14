В понедельник, 14 октября, на Ленинском проспекте в Москве неизвестные ограбили мужчину. В настоящее время преступников разыскивает полиция. По предварительной версии, злоумышленники на ..

В понедельник, 14 октября, на Ленинском проспекте в Москве неизвестные ограбили мужчину. В настоящее время преступников разыскивает полиция.По предварительной версии, злоумышленники на трех автомобилях преградили путь местному жителю, который находился за рулем иномарки. Неизвестные произвели несколько выстрелов, после чего ударили мужчину и похитили сумку с 6 миллионами рублей. Другие обстоятельства случившегося устанавливаются, передает .