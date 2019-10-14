Владимир занимается ремонтом автомобилей и создает свои техно-скульптуры из ненужных запчастей

В течение года в Александрове уже появились- "Рыба" , "Собака", "Сова" и "Ящерица". Владимир занимается ремонтом автомобилей и создает свои техно-скульптуры из ненужных запчастей - болтов, колодок, деталей двигателей. Он начинал с небольших металлических поделок из подшипников, самая большая скульптура Владимира - "Робот" - весит более 200 килограммов. Все свои творения - механоиды - он самовольно устанавливает на улицах Александрова, не предупреждая об этом городские власти: "собака" разместилась на цепи у пешеходного перехода, "рыба" - на набережной. Но чиновникам и горожанам его работы, похоже, нравятся и убирать их никто не торопится.