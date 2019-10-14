Особое внимание при рассмотрении бюджета на 2020 и плановый период 2021-2022 годов парламентарии уделят задачам, которые поставил президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию. В понедельник, 14 октября, профильный комитет Госдумы приступил к обсуждению главного финансового документа страны.

Особое внимание при рассмотрении бюджета на 2020 и плановый период 2021-2022 годов парламентарии уделят задачам, которые поставил президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию. В понедельник, 14 октября, профильный комитет Госдумы приступил к обсуждению главного финансового документа страны.Первым делом депутаты рассматривают параметры федеральногобюджета – доходы, расходы, дефицит и прочее, а затем приступают к обсуждениюгосударственных программ. "Предстоит вместе с профильными комитетамиГосдумы рассмотреть каждую госпрограмму и, соответственно, каждый национальныйпроект. В следующий понедельник нам надо будет уже выходить на заключениекомитета и проект постановления", – сказал глава профильного комитета нижнейпалаты Андрей Макаров.Особое внимание предстоит уделить реализации поставленныхпрезидентом задач, подчеркнул парламентарий. По его словам, депутатов такжеволнуют вопросы, связанные с темпами экономического роста. Много внимания будетуделено показателям инфляции, рассказал Макаров.Также законодатели обсудят обозначенные спикером Госдумычетыре приоритета. Среди них – повышение эффективности бюджетных расходов и финансирование госпрограммы комплексного развития села.Серьезную обеспокоенность вызывает ситуация в субъектах Федерации,отметил Макаров. "Неравенство регионов сохраняется, а неравенствобюджетной обеспеченности – это вопросы, связанные в первую очередь свозможностью регионов выполнять свои социальные обязательства передгражданами", – сказал парламентарий.Серьезного обсуждения потребует и вопрос использованиядополнительных ресурсов. Важно проанализировать возможности, которые даетгосударственно-частное партнерство, отметил Макаров. Также депутаты будутработать над тем, чтобы бюджетные средства приходили в регионы уже в началегода.В первом чтении проект федерального бюджета на 2020-2022годы Госдума рассмотрит 23 октября. В соответствии с проектом главногофинансового документа страны, в следующем году доходы федерального бюджетасоставят более 20 триллионов рублей.