Особое внимание при рассмотрении бюджета на 2020 и плановый период 2021-2022 годов парламентарии уделят задачам, которые поставил президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию. В понедельник, 14 октября, профильный комитет Госдумы приступил к обсуждению главного финансового документа страны.
Особое внимание при рассмотрении бюджета на 2020 и плановый период 2021-2022 годов парламентарии уделят задачам, которые поставил президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию. В понедельник, 14 октября, профильный комитет Госдумы приступил к обсуждению главного финансового документа страны.
Первым делом депутаты рассматривают параметры федерального
бюджета – доходы, расходы, дефицит и прочее, а затем приступают к обсуждению
государственных программ. "Предстоит вместе с профильными комитетами
Госдумы рассмотреть каждую госпрограмму и, соответственно, каждый национальный
проект. В следующий понедельник нам надо будет уже выходить на заключение
комитета и проект постановления", – сказал глава профильного комитета нижней
палаты Андрей Макаров.
Особое внимание предстоит уделить реализации поставленных
президентом задач, подчеркнул парламентарий. По его словам, депутатов также
волнуют вопросы, связанные с темпами экономического роста. Много внимания будет
уделено показателям инфляции, рассказал Макаров.
Также законодатели обсудят обозначенные спикером Госдумы
четыре приоритета. Среди них – повышение эффективности бюджетных расходов и финансирование госпрограммы комплексного развития села.
Серьезную обеспокоенность вызывает ситуация в субъектах Федерации,
отметил Макаров. "Неравенство регионов сохраняется, а неравенство
бюджетной обеспеченности – это вопросы, связанные в первую очередь с
возможностью регионов выполнять свои социальные обязательства перед
гражданами", – сказал парламентарий.
Серьезного обсуждения потребует и вопрос использования
дополнительных ресурсов. Важно проанализировать возможности, которые дает
государственно-частное партнерство, отметил Макаров. Также депутаты будут
работать над тем, чтобы бюджетные средства приходили в регионы уже в начале
года.
В первом чтении проект федерального бюджета на 2020-2022
годы Госдума рассмотрит 23 октября. В соответствии с проектом главного
финансового документа страны, в следующем году доходы федерального бюджета
составят более 20 триллионов рублей.