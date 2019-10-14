В Филадельфии, штат Пенсильвания, США, шесть человек пострадали в результате стрельбы на севере города.

В Филадельфии, штат Пенсильвания, США, шесть человек пострадали в результате стрельбы на севере города. Такие данные сообщил телеканал NBC 10 Philadelphia.По данным правоохранителей, злоумышленник открыл стрельбу на перекрестке.Пострадавших госпитализировали. Об их состоянии ничего не сообщается.Подозреваемого пока не удалось задержать, передает РИА Новости.В последние годы в США участились случаи массовой расправы с применением огнестрельного оружия. 12 октября неизвестный открыл стрельбу в церкви города Пэлем (штат Нью-Гэмпшир), в результате по меньшей мере два человека получили ранения. В тот же день в ночном клубе в Бруклине в результате стрельбы были убиты четыре человека, еще трое ранены.