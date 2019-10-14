В минувшее воскресенье, 13 октября, в Ижевске случилась серьезная авария. На улице Дзержинского водитель автомобиля Opel совершил наезд на 11-летнего мальчика. По предварительным данным, ..

В минувшее воскресенье, 13 октября, в Ижевске случилась серьезная авария. На улице Дзержинского водитель автомобиля Opel совершил наезд на 11-летнего мальчика.По предварительным данным, школьник шел по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП ребенок получил травмы, сообщает ". Подробности его состояния не раскрываются.