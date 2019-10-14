Фастфуд хотят открыть на месте бывшего кинотеатра

В Коврове 10 октября обсудили вопрос о реконструкции бывшего кинотеатра «Ковров», на месте которого могут открыть «Макдональдс».В планах – открыть фастфуд на прилегающей территории «Коврова», а вместо самого кинотеатра сделать фитнес-клуб. Постройка, рассчитанная на 40 мест, будет занимать один этаж, её площадь составит 470 кв.м.Проект еще не был утверждён, некоторые представители городской администрации убеждены, что «Макдональдс», как и фитнес-клуб, не подойдут городу по стилю.