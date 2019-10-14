Крымский политолог Владислав Ганжара прокомментировал демарш преемницы Ангелы Меркель на посту главы Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр о якобы несоблюдении норм международных правил при воссоединении полуострова с Россией. Западные политики могут озвучивать любые наветы, реальность они изменить не в силах.

Крымский политолог Владислав Ганжара прокомментировал демарш преемницы Ангелы Меркель на посту главы Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр о якобы несоблюдении норм международных правил при воссоединении полуострова с Россией. Западные политики могут озвучивать любые наветы, реальность они изменить не в силах.С момента воссоединения Крыма с Россией прошло достаточно времени для того, чтобы любой, кто действительно интересуется произошедшим, сумел разобраться. На полуострове был проведен соответствующий всем международным стандартам референдум, участие в котором приняло подавляющее число избирателей.Практически единогласно люди выбрали тот путь, о котором грезили уже давно – путь обратно в Россию. И для тех, кто знает историю, это решение не стало неожиданностью. Тем не менее, западные политики продолжают выступать с провокационными заявлениям, огульными обвинениями и словами, которые невозможно воспринять никак иначе, кроме как проявление неуважения к выбору крымчан.Так, глава Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр, занявшая этот пост после того, как его освободила канцлер Германии Ангела Меркель, заявила, что во время воссоединения Крыма с Россией якобы не было соблюдено международное право. В России призвали не относиться к этим словам серьезно."Неважно, что говорят представители различных политических сил на Западе относительно воссоединения Крыма с Россией", – цитирует телеканал "" крымского политолога Владислава Ганжару. "Мы знаем, что правда – на нашей стороне: и референдум, и сам процесс воссоединения были абсолютно законными. Это процесс необратимый, и Крым стал частью РФ раз и навсегда", – подчеркнул он.Материал дополняется.