В Москве сегодня прошел благотворительный фестиваль Белая трость для детей с проблемами зрения, передает канал Россия 24.

В Москве сегодня прошел благотворительный фестиваль "Белая трость" для детей с проблемами зрения, передает канал "Россия 24".На гала-концерте в Кремле выступили победители региональных конкурсов, дети из ближнего и дальнего зарубежья, а также известные российские артисты. Мероприятие прошло уже в 10-й раз и было приурочено к Международному дню белой трости (символ незрячего человека), который будет отмечаться 15-го октября.Участникам, организаторам и гостям фестиваля приветствие направил Владимир Путин. В телеграмме, размещенной на сайте Кремля, президент отметил, что это мероприятие объединяет талантливых ребят, оказавшихся в непростой жизненной ситуации.