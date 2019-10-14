СледКом выясняет обстоятельства происшествия

СледКом по Владимирской области займётся проверкой инцидента с выпадением ребёнка из окна второго этажа в Петушинском районе.Днём 12 октября годовалый малыш, находясь на диване у окна, встал на подушки, залез на подоконник, открыл окно, облокотился на москитную сетку и выпал на землю со второгой этажа.Мальчика с травмами увезли в местную больницу, где ему оказывают помощь. К счастью, жизни малыша ничего не угрожает.По данным следствия, ребёнок воспитывался в приличной семье с двумя детьми. За 2019 год это уже 12 ребёнок, выпавший из окна. Один из них погиб.