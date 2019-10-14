Двукратная чемпионка мира по боксу Софья Очигава стала жертвой нападения. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Ведется расследование. Как сообщает , ночью 1 октября ..

Двукратная чемпионка мира по боксу Софья Очигава стала жертвой нападения. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Ведется расследование.Как сообщает "", ночью 1 октября спортсменка возвращалась домой. В подъезде жилого дома на нее набросился сосед по лестничной клетке. Мужчина размахивал перед чемпионкой предметом, похожим на нож, и угрожал совершить расправу. В результате инцидента Очигава получила легкий вред здоровью.