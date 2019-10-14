В России число смертей, вызванных употреблением алкоголя, снизилось на 30%, Положительная тенденция закрепилась за десятилетний период. По результатам прошлого года этот показатель ..

В России число смертей, вызванных употреблением алкоголя, снизилось на 30%, Положительная тенденция закрепилась за десятилетний период.По результатам прошлого года этот показатель составил 33,2 случая на 100 тысяч жителей, сообщает . В целом эксперты склонны утверждать, что доля смертности от внешних причин и от алкоголь-ассоциированных заболеваний "имеет стойкую тенденцию к снижению".