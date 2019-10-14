Верующие отмечают праздник Покрова Пресвятой Богородицы. Службы прошли сегодня во всех приходах епархии.

Верующие отмечают праздник Покрова Пресвятой Богородицы. Службы прошли сегодня во всех приходах епархии. Престольный праздник встретили и в лесной глуши, старинном храме села Николополье Гусь-Хрустального района.Путь к храму - через лесную чащу. Километры бездорожья и грязи. Но усилия того стоят. Белоснежная Свято-Никольская церковь, затерянная в глуши, приковывает взгляд. После долгого перерыва в старинном храме возродили службы. На богослужение в честь Покрова Пресвятой Богородицы верующих доставили на военном ГАЗ-66.- Я детей здесь перекрестила все. Была жизнь.- И надо бы, конечно, дорогу. Дорога плохая, ужасная. Вы сами видели, здесь родственники все похоронены.Первое упоминание о Николополье относится к 1628 году. Николопольский погост был патриаршей, а затем синодальной вотчиной. Но по данным последней переписи, в новом веке - здесь ни одного человека. Каменный храм в деревне Николополье появился в 1818 году. И долгие годы он оставался главным центром духовной жизни для прихожан из нескольких деревень. Необычна и архитектура самого храма. Здесь, в глуши, строители возвели церковь двухэтажную. С несколькими престолами. Верхний храм - огромный по площади - с большим иконостасом и росписями на сводах считается летним. В престольный праздник Покрова верующие собрались на этаже первом. В храме зимнем. Печи растопили специально к богослужению. Возглавил его архимандрит Зосима, настоятель Свято-Боголюбского Алексиевского монастыря города Владимира. Архимандрит рассказывает: Николопольский храм, а также храм села Оликово Суздальского района стали для обители "приписными". "Отеческим" решением митрополита Владимирского и Суздальского Тихона церкви переданы в пользование монастырю. Службы надеются сделать регулярными. Важно привлечь внимание к судьбе храма, его состоянию. Безусловно, реставрация займёт годы, но священнослужители уверены: желающие помочь обязательно появятся.Архимандрит Зосима, настоятель Алексиевского Свято-Боголюбского мужского монастыря: «Будем стараться исполнить, потому что по-другому нельзя. Что благославляет наш митрополит, то должно быть воплощено. Это не только как в армии, где люди выполняют возможные задачи, но мы должны выполнить и невозможные, что человеку невозможно, Богу всё возможно».Перед богослужением люди смогли исповедоваться, подать записки об упокоении и здравии, после службы - совершить таинство причастия. На богослужение в Николополье приехали больше 40 человек. В их числе - и Тамара Чиркунова - жительница деревни Неклюдово.- Мы думали, это никогда не возродится, а вот зашли сюда, тепло, такая атмосфера. Большой бальзам на наши души, на верующих.Завершил службу крестный ход вокруг возрожденного храма. Архимандрит призвал людей не забывать святое место. В Алексиевской обители не исключают, что в будущем в Николополье - месте, где молитва звучит с особенной силой, возродится и монашеская жизнь. Чтобы лампада загоралась каждый день, братии необходимы условия, кров. Вера в то, что будет именно так, здесь сильнее с каждым днём.Мария Платанюк, Александр Парфёнов «Вести-Владимир».