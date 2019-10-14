Певица Валерия известна как поклонница культуры здорового образа жизни. Тем не менее, ее супруг Иосиф Пригожин упорно пытается склонить артистку к пагубным привычкам.

Певица Валерия известна как поклонница культуры здорового образа жизни. Тем не менее, ее супруг Иосиф Пригожин упорно пытается склонить артистку к пагубным привычкам.Примечательным видео продюсер поделился на своей странице в социальной сети "Инстаграм". На нем отчетливо слышно его голос, хотя в кадре присутствует только Валерия и пожилой капитан, которого знаменитость называет "Матвеичем". Как оказалось, звездная пара выехала вместе на рыбалку, однако немного не учла "погоду за бортом"."Вчера было так холодно на воде, что возможно было согреться только самогончиком. Вот мы и уговаривали всем миром Лерочку наконец-то изменить своим привычкам. Как вы думаете, удалось нам ее убедить? (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены – прим.ред.)", – подписал свою публикацию Иосиф.Стоит отметить, что в огромной теплой куртке с капюшоном Валерию узнать сложно. Особенно привлекает внимание стопка с прозрачной жидкостью в ее руках. За кадром Пригожин безуспешно пытается объяснить, что это "чистейший напиток", однако Валерия упорно стоит на своем. Действительно, отказаться от своего привычного образа жизни сложно. Да и к тому же, нередки замечания медиков, что согреваться крепким алкоголем не стоит, т.к. тепло станет только снаружи, а внутри организм начнет замерзать в связи с расширением сосудов.В свою очередь поклонники принялись гадать, выпила ли певица самогон или нет. Певец Игорь Николаев предположил, что скорее всего нет. В свою очередь супруг артистки рассказал, что ему пришлось даже встать на колени. Остальные же пользователи отреагировали на неоднозначное видео так: "Валерия и самогон? Моя жизнь больше не будет прежней😢", "Оооо даа Лерочка ж из Саратовской области там его все употребляют ради здоровья можно 😂", "Не выпила) Знаю ее)) Надо было в сок подлить. 😊".