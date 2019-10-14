Судьба курдов, конечно, вызывает сочувствие. Но в то же время надо понимать, что в какой-то момент курды в Сирии своим союзником почему-то выбрали Америку, а не президента своей страны Башара Асада и не Россию, которая последовательно помогала очищать Сирию от террористов ИГИЛ (запрещено в РФ).

Судьба курдов, конечно, вызывает сочувствие. Но в то же время надо понимать, что в какой-то момент курды в Сирии своим союзником почему-то выбрали Америку, а не президента своей страны Башара Асада и не Россию, которая последовательно помогала очищать Сирию от террористов ИГИЛ (запрещено в РФ).Курды отказались от переговоров с Асадом, а свои действия в Сирии стали координировать лишь с США. Американцы их сначала использовали как пушечное мясо, ведь курды — прекрасные воины. За услуги и верность курды надеялись с помощью США создать свое государство или, как минимум, на покровительство и защиту. Но американцы в итоге курдов просто предали и бросили. И на кого курдам сейчас писать жалобу? Ведь и ранее истории США минимум десяток раз кидали курдов по-крупному.После Первой мировой не поддержали создание собственного курдского государства. После Второй мировой вооружали курдов ради того, чтобы натравливать их на своих врагов в регионе, а когда курдов в результате бомбили и поливали американским же напалмом, то США палец о палец не ударили, чтобы курдов подержать.Сейчас США кинули своих союзников в очередной раз. Хотя, если посмотреть на дело с другой стороны, то курды сами в очередной раз обманулись в выборе покровителя. Ведь США — ненадежный партнер. Понимаю, почему недавно струхнули, например, поляки. В статье под заголовком "Трамп предал курдов. Предаст и Польшу?", наверное, главная газета Варшавы "Речь Посполита" пишет: "Возникает важный вопрос: может ли Трамп так же отказаться от европейского союзника? Мы всегда будем бояться предательства Америки независимо от того, кто там будет президентом".Но все-таки может ли Америка предать и европейцев? Может. Более того, это уже произошло. Пять лет назад Европа под сильным давлением США объявила России санкции. Москва ответила. Европа потеряла на этом более 100 миллиардов евро. А теперь уже Америка вводит фактически санкции против вина и сыра из Европы, увеличивая импортные пошлины к себе на целых 25%. Если вспомнить, что ранее еще США ввели заградительные пошлины на европейскую сталь и алюминий, то понятно, почему в Европе расценивают все это как предательство. В русском жаргоне это называется "кидалово".Ровно с этим столкнулась Северная Корея. Ее лидер Ким Чен Ын пошел на переговоры с Трампом. Даже начал летать на самолете для встреч с коллегой, взорвал свой ядерный полигон, разрушив испытательную площадку, но ничего не получив взамен, в итоге отказался вести с Трампом дела.Недавно МИД Северной Кореи заявил о провале переговоров с США, ведь американские дипломаты приезжали на встречи "с пустыми руками". Случаев ненадежного партнерства США в наше время сколько угодно. Саудовская Аравия накупила у США пару лет назад оружия на 100 миллиардов, пообещали купить еще втрое больше, а когда неизвестные беспилотники и ракеты прилетели жечь их НПЗ, то американская система ПВО не сработала, а Трамп еще и заявил, что саудитов не обещал защищать.Да зачем далеко ходить? Сначала Америка поддержала на Украине госпереворот, что спровоцировал распад страны и гражданскую войну, а теперь Украина для любого американского лидера — настоящего или будущего — столь токсичная страна, что трудно себе представить встречу двух президентов в обозримом будущем или хотя бы телефонный разговор. Тем нет. Разве что Украина резко захочет покупать у Америки их сжиженный газ, уголь или оружие. То есть за деньги — да, а в остальном — нет.