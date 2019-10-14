Вдова актера Дмитрия Марьянова появилась в эфире программы Ты не поверишь! на телеканале НТВ. Как оказалось, Ксения Бик отказывается мирно урегулировать спор за многомиллионное наследство артиста.

Вдова актера Дмитрия Марьянова появилась в эфире программы "Тыне поверишь!" на телеканале НТВ. Как оказалось, Ксения Бик отказывается мирно урегулировать спор за многомиллионное наследство артиста.Актер Дмитрий Марьянов скончался 15 октября 2017 года, ввозрасте 47 лет. После смерти звезды остались три квартиры, дом в Подмосковье, автои мотоцикл. Наследниками первой очереди стали: 90-летний отец артиста, вдова звездыКсения Бик и сын от других отношений Даниил.Адвокат, который представляет интересы родителя Дмитрия Марьянова, рассказал, что его подзащитный готов был отдать большую часть имуществаневестке. Однако Ксения Бик миром разрешить конфликт отказалась."Даниил не допущен ни в одну из квартир своего отца. Дедушкаактера вообще живет на даче. Ксения пыталась добиться, чтобы наследницей стала ее дочьАнфиса, но суд не пошел у нее на поводу", – поведал адвокат.Отметим, что сама Ксения Бик довольно туманно прокомментироваласложившуюся ситуацию. "Суды идут. Пока еще ничего не начиналось, потому что допоследнего тянешь, тянешь. Пытаешься договориться миром", – сказала вдовазнаменитости. Также она сообщила, что давно не видела родственников .По словам Бик, судебные тяжбы не лучшим образом сказываютсяна ее здоровье. Более того, Ксения так и не смирилась со смертью любимого. "Клиниканеврозов мне светит на горизонте. Очень все тяжело дается. Разбираемся, чтобыотложить судебные заседания", – сказала вдова .