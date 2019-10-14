Вдова актера Дмитрия Марьянова появилась в эфире программы Ты
не поверишь! на телеканале НТВ. Как оказалось, Ксения Бик отказывается мирно урегулировать спор за многомиллионное наследство артиста.
Вдова актера Дмитрия Марьянова появилась в эфире программы "Ты
не поверишь!" на телеканале НТВ. Как оказалось, Ксения Бик отказывается мирно урегулировать спор за многомиллионное наследство артиста.
Актер Дмитрий Марьянов скончался 15 октября 2017 года, в
возрасте 47 лет. После смерти звезды остались три квартиры, дом в Подмосковье, авто
и мотоцикл. Наследниками первой очереди стали: 90-летний отец артиста, вдова звезды
Ксения Бик и сын от других отношений Даниил.
Адвокат, который представляет интересы родителя Дмитрия Марьянова, рассказал, что его подзащитный готов был отдать большую часть имущества
невестке. Однако Ксения Бик миром разрешить конфликт отказалась.
"Даниил не допущен ни в одну из квартир своего отца. Дедушка
актера вообще живет на даче. Ксения пыталась добиться, чтобы наследницей стала ее дочь
Анфиса, но суд не пошел у нее на поводу", – поведал адвокат.
Отметим, что сама Ксения Бик довольно туманно прокомментировала
сложившуюся ситуацию. "Суды идут. Пока еще ничего не начиналось, потому что до
последнего тянешь, тянешь. Пытаешься договориться миром", – сказала вдова
знаменитости. Также она сообщила, что давно не видела родственников .
По словам Бик, судебные тяжбы не лучшим образом сказываются
на ее здоровье. Более того, Ксения так и не смирилась со смертью любимого. "Клиника
неврозов мне светит на горизонте. Очень все тяжело дается. Разбираемся, чтобы
отложить судебные заседания", – сказала вдова .