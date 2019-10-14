Председатель Законодательного собрания Владимир Киселев с рабочим визитом в Петушинском районе и оценил перспективы его развития.

Председатель Законодательного собрания Владимир Киселев с рабочим визитом в Петушинском районе и оценил перспективы его развития. Одна из точек роста - ЗАО «Литмашдеталь» в Костереве - сравнительно молодое, но стабильное предприятие. Здесь трудится 120 человек.Нурмагомед Джафаров, замгенерального директора, руководитель инженерного цеха: «Примечательно, что больше чем за 20 лет истории компании учредители делали все, чтобы не было задержки заработной платы, ее не было, и конечно же, рынок пляшет, очень большая динамика - то есть заказы, то нет заказов».Предприятие выпускает спектр продукции - от литых корпусных деталей оборонного значения до бытовых приборов. Например, сейчас испытывается аппарат по уничтожению комаров. Обеспечение заказами, рынки сбыта, а главное - кадры. Производственников волнует, где будут обучать рабочим профессиям. На встрече они обратили внимание Владимира Киселева на состояние дороги. Нужна помощь из бюджета. Головная боль всего Костерево - бывший военный городок - имущество минобороны. Только в этом году решился вопрос с отоплением - построена новая котельная. И все же, несмотря на трудности, оборудована детская площадка по партийной программе, строится новый дом для жителей аварийного фонда.Владимир Киселев, председатель Законодательного собрания Владимирской области: «В ближайшее время район решает вопрос с принятием в муниципальную собственность земли и после этого можно будет решать с выделением денег. Учитывая, что сегодня ЗС с нового года будет принимать решение через закон вместе с губернатором, естественно, по выделению денег муниципалитетам, думаю, как только район будет готов, мы этот вопрос начнем решать».Екатерина Гусева