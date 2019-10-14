За два дня раскоп углубился до 5 метров, но найти останки пилота так и не удалось, в конце этой недели поисковики намерены продолжить свои изыскания.

В Собинском районе поисковики провели раскопки на месте падения самолета курсанта Высшей офицерской школы воздушного боя Матвея Телицина, погибшего на госэкзамене.Кукурузные поля в километре от деревни Кузьмино. Здесь начинаются раскопки - именно на эту точку указал металлоискатель. Не обращая внимая на дождь и холод, поисковики зарываются в глинистый грунт. Несколько часов работы и вот на глубине двух метров - первые серьезные находки."Так, в данном случае это фрагмент мотора - цилиндр, два выхлопных патрубка. То есть мотор от удара развалился на множество вот таких кусков.Это говорит о силе удара при падении."Этот кусок двигателя истребителя ЛА-5 пролежал в колхозных полях больше 75-ти лет. И где-то там, в глубине остается кабина и тело пилота. Во времена Великой Отечественной здесь, в Ундоле находился учебный аэродром. В июле сорок четвертого года младший лейтенант Матвей Телицин сдавал госэкзамен, после которого он должен был отправиться на фронт, но во время учебного боя с инструктором, курсант не справился с управлением, свалился в штопор и практически под прямым углом вошёл в землю. Такие трагедии в летных учебках военных времен редкостью не были, извлекать машину из земли не стали.Евгений Агафонов, командир поискового отряда "Небо Родины" (г. Владимир): "Вот на архивных фотографиях видно место падения - в день катастрофы была фотография сделана, где видно, что на поверхности практически отсутствуют крупные обломки... Дело в том, что на момент войны, аэродром, который был на военном положении, просто не мог отвлечь достаточно сил для того, чтобы провести такие масштабные работы."В раскопках приняли участие 70 человек - поисковые отряды из Владимира, Мурома, Меленок, Петушков, Судогды - школьники, студенты, опытные поисковики и просто неравнодушные люди. Работы шли все выходные - ночевали ребята в деревенском ДК. Приехали помочь и родственники погибшего пилота. Семья племянника Матвея Телицина до сих пор живет в его родном поселке Шилово Рязанской области. О судьбе дяди они до последних лет практически ничего не знали.Александр Теплицин, племянник погибшего пилота: "То что погиб в сорок четвертом году - и все. Больше никаких сведений не было. Поэтому когда нашли и через интернет с нами связались - мы даже были удивлены и благодарны людям - большое дело, кончено, что нашли нашего родственника. И мы находимся теперь на месте, где он потерпел крушение."Марина Долгополова, внучатая племянница погибшего пилота: "Да, у него не было семьи, он погиб, ему было всего 24 года, у него не было жены, соответственно, не было детей. Но есть мы, которые будем помнить. И спасибо, еще раз спасибо, благодарим всех."За два дня раскоп углубился до 5 метров, но найти останки пилота так и не удалось, в конце этой недели поисковики намерены продолжить свои изыскания. Из ценных находок - номерные детали двигателя, которые позволили документально опознать самолет. К слову, Матвей Телицин лишь один из нескольких десятков летчиков-курсантов погибших в Собинском районе и работы у владимирских поисковиков здесь еще на много лет.Вячеслав Казаков, руководитель владимирского регионального отделения "Поискового движения России": "В разработке у нас здесь, в районе села Угор, еще поиски. Прежде всего мы, конечно, ищем те самолёты, в которых есть экипаж по документам, по актам. По возможности находим места катастроф и добиваемся того, чтобы летчиков увековечили, как минимум, на мемориале в селе Ворша, там, где похоронены их товарищи."Родственники Матвея Теплицина вернулись домой с одной из частей двигателя его самолета, если останки так и не будут найдены, этот кусок металла будет захоронен рядом с могилой отца летчика.Никита Тарбеев, Максим Котов. "Вести-Владимир".