Общая сумма ущерба составила 14 млн рублей

Во Владимирской области группа мошенников, обманувших людей почти на 14 млн рублей, пойдёт под суд. Они обвиняются в 39 эпизодах мошенничества, сообщают в прокуратура РФ по Владимирской области.Следствию удалось установить, что в начале 2017 года трое человек создали преступную группу, целью которой было обманывать людей на деньги. «Работали» они исключительно с доверчивыми гражданами или пенсионерами, убеждая их взять кредит и вложить деньги в вымышленную фирму, чтобы разбогатеть.Взамен обещали вернуть до 20% взятого кредита после его получения, а также то, что долг можно будет погасить за 3 месяца.Тому, кто на это повёлся, они правда могли вернуть часть денег, и, даже какое-то время гасить проценты, но на этом выплаты прекращались, а деньги мошенники тратили на свои нужды.Таким образом, за несколько месяцев в 2017 они обманули 39 человек на суммы от 100 до 400 тысяч рублей. Общий размер ущерба составил около 14 млн рублей.Уголовное дело рассмотрят в Октябрьском районному суду города Владимира. Виновным грозит до 6 лет лишения свободы.