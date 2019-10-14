Ей может грозить наказание до 1 года лишения свободы

33-летняя инспектор по делам несовершеннолетних одного из отделов полиции получила от предпринимателя, занимающегося продажей алкоголя взятку в размере 7,5 тыс. руб. Так бизнесмен «отблагодарил» должностное лицо за несоставление протокола о продаже спиртного несовершеннолетним, сообщает прокуратура Владимирской области.Факт противоправного деяния был выявлен сотрудниками оперативно-розыскной части собственной безопасности УМВД России по Владимирской области. Сотрудница была уволена из органов внутренних дел за совершение проступка, порочащего честь и достоинство.