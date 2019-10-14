ДТП произошло на ул. Белоконской. В результате удара легковушка вылетела практически на тротуар

ДТП произошло на ул. Белоконской. Пассажирский автобус компании АДМ не поделил дорогу с легковым автомобиле. В результате удара легковушка вылетела практически на тротуар. На место выехали сотрудники ГИБДД. Информация о причинах ДТП уточняется.