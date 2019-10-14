Их нашли в одном из городских супермаркетов

9 октября Управление Россельхознадзора по Владимирской области изъяли из владимирского супермаркета 179,2 кг груш сорта «Конференс». Фрукты были уничтожены.«При проведении мероприятий было установлено, что информация, указанная на этикетках, не соответствует той, что имеется в товаросопроводительных документах. На основании анализа предоставленной документации установлено, что в гипермаркете продавалась продукция, входящая в Перечень сельскохозяйственной продукции сырья и продовольствия, запрещенная к ввозу на территорию РФ», - сообщили в Россельхознадзоре по Владимирской области.