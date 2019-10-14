За порочащий проступок он уволен из органов внутренних дел.

Во Владимире вынесли приговор бывшему оперуполномоченному отдела уголовного розыска. Он признан виновным в получении взятки за незаконные действия.По информации областной прокуратуры, обвиняемый познакомился с мужчиной, который занимался организацией незаконной игорной деятельности. Он размещал в разных торговых точках Владимира игровое оборудование. Бывший полицейский предложил новому знакомому свое покровительство. За определенную сумму денег он готов был предоставлять "бизнесмену" информацию о рейдах, оказывать помощь в освобождении от ответственности и возвращении изъятого игорного оборудования. В результате достигнутой договоренности бывшим сотрудником полиции получена взятка в размере 60 тыс. рублей. Вину обвиняемый признал полностью, в содеянном раскаялся. За порочащий проступок он уволен из органов внутренних дел. Суд назначил ему наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года. Также он лишен права занимать должности с на госслужбе в системе правоохранительных органов сроком на 3 года.