Она получила более 7 тысяч рублей от хозяина магазина алкогольной продукции

Во Владимирский суд направили уголовное дело в отношении бывшего сотрудника органов внутренних дел, обвиняемого в получении взятки в размере менее 10 тысяч рублей, сообщают в прокуратуре по Владимирской области.Сообщается, что в августе 2019 года сотрудница органов вместо того, чтобы доложить о факте продажи алкоголя несовершеннолетним в одном из городских магазинов, взяла от предпринимателя взятку в размере 7,5 тысяч рублей за своё молчание.«Факт противоправного деяния был выявлен сотрудниками оперативно-розыскной части собственной безопасности УМВД России по Владимирской области. Сотрудница была уволена из органов внутренних дел за совершение проступка, порочащего честь и достоинство», - сообщили в УМВД России по Владимирской области.Уголовное дело в ближайшее время рассмотрят во Фрунзенском районном суде города Владимира.