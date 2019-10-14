В Петушках сотрудники Следкома и полиции проверяют обстоятельства выпадения ребенка из окна с высоты второго этажа.

В Петушках сотрудники Следкома и полиции проверяют обстоятельства выпадения ребенка из окна с высоты второго этажа.Установлено, что днем 12 октября годовалый малыш, оставленный без присмотра, с дивана, стоящего около окна, залез на подоконник, открыл окно, облокотился на москитную сетку и выпал на землю. С травмами мальчика госпитализировали в ОДКБ, где ему оказывается квалифицированная медпомощь. Жизнь малыша вне опасности. По данным следствия, семья характеризуется положительно, у родителей - двое маленьких детей.В этом году - это уже 12-й ребенок, пострадавший при выпадении из окна, из них 11 получили травмы различной степени тяжести, один погиб.