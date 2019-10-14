Рухнувшее дерево перекрыло дорогу в Троицком административном округе. У водителя, внезапно обнаружившего препятствие в свете автомобильных фар, практически не было шансов на то, чтобы избежать столкновения.

Авария с участием автомобиля и дерева произошла вечером в минувшую субботу, 12 октября, на территории Троицкого административного округа в Новой Москве.Автор видео, ехавший на автомобиле в темное время суток, слишком поздно заметил дерево, упавшее поперек дороги.В сложившейся обстановке, шансов на то, чтобы объехать препятствие, показавшееся в свете фар, практически не было, и машина влетела в ствол, перекрывший проезжую часть.Судя по короткому диалогу участников инцидента, никто из них не получил каких-либо серьезных травм.