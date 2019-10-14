Американские военные оставили наблюдательный пункт, расположенный у приграничного с Турцией сирийского города Кобани. Ранее этот город, по данным Пентагона, обстреляла артиллерия Турции.

Американские военные оставили наблюдательный пункт, расположенный у приграничного с Турцией сирийского города Кобани. Ранее этот город, по данным Пентагона, обстреляла артиллерия Турции. Об этом сообщило агентство Anadolu.Как уточняется, американцы покинули наблюдательный пункт около 15:00 по местному времени (совпадает с московским).12 октября Пентагон подтвердил сообщения, появившиеся в СМИ, относительно артиллерийского обстрела американских военных в окрестностях Кобани со стороны турецких позиций. Военные США в результате обстрела не пострадали. Согласно заявлению министерства обороны Турции, турецкие военные приняли меры, чтобы наблюдательный пункт США не пострадал в результате обстрела позиций формирований курдов, расположившихся около него. Как отметил министр обороны Турции Хулуси Акара, об обстреле американских военных в САР не может быть и речи.Ранее глава Пентагона Марк Эспер заявил, что Соединенные Штаты Америки планируют вывод еще около 1 тысячи военных из Сирии. Как ожидается, основная часть войск будет выведена из САР в ближайшие дни. На полный вывод военных может уйти более двух недель.9 октября президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале военной операции "Источник мира" в Сирии, направленной на борьбу с курдами и террористической группировкой ИГИЛ ("Исламское государство", запрещена в России). В операции принимают участие правительственные войска Турции, а также силы Сирийской национальной армии, поддерживаемые Анкарой.Позднее началась наземная часть операции. 12 октября турецкие военные и сирийская вооруженная оппозиция взяли под контроль Рас эль-Айн, а 13 октября – город Телль-Абъяд.Власти САР неоднократно осуждали оккупационную политику Турецкой Республики на севере Сирии. По мнению России, Турции следует избегать действий, которые могут помешать урегулированию сирийского конфликта, продолжающегося с 2011 года, передает РИА Новости.