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<a href="https://33live.ru/novosti/14-10-2019-vse-otvernulis-ot-paralizovannogo-borisa-moiseeva.html" target="_blank">Все отвернулись от парализованного Бориса Моисеева</a> - После двух инсультов, частично парализованный Борис Моисеев живет в полном забвении. Говорят, от него отвернулись буквально все, и он сидит один в четырех стенах.