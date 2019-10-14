Артист обнаружил собственное фото на канадском сайте знакомств Bumble Date. Максам Виторган поделился находкой с подписчиками.

Артист обнаружил собственное фото на канадском сайтезнакомств Bumble Date. Максам Виторган поделился находкой с подписчиками.В "Сторис" своего "Инстаграм" знаменитость опубликовала скриншотпрофиля некого мужчины, который представляется как 41-летний Роб. Примечательно,что незнакомец опубликовал на странице не собственное фото, а снимок МаксимаВиторгана.Артист с юмором отнесся к заимствованию собственного образа."Все правда", – написал под фото 47-летний актер. Как именно Виторгану удалосьобнаружить профайл канадца на пикантном сайте осталось неизвестным.Отметим, что Максим давно не одинок. Артист встречается с27-летней коллегой по цеху Нино Нинидзе. Молодая зазноба уже нашла общий язык сдетьми Виторгана. Этим летом Нино провела отпуск вместе с Максимом и егоотпрысками – Полиной, Даниилом и Платоном. Судя по соцсетям знаменитости, отдыхбыл крайне удачным., кажется, счастлив в новых отношениях. Обывшей жене телеведущей Ксении Собчак он старается даже не вспоминать. Не такдавно на интервью артист отказался говорить о том, как отнесся к свадьбеэкс-возлюбленной.сообщил, что не собирается комментироватьпрошедшее торжество. Он не хочет быть в числе тех, кто высказывал личное мнениеотносительно церемонии. А таких людей было более, чем достаточно.