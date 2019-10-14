Артист обнаружил собственное фото на канадском сайте
знакомств Bumble Date. Максам Виторган поделился находкой с подписчиками.
Артист обнаружил собственное фото на канадском сайте
знакомств Bumble Date. Максам Виторган поделился находкой с подписчиками.
В "Сторис" своего "Инстаграм" знаменитость опубликовала скриншот
профиля некого мужчины, который представляется как 41-летний Роб. Примечательно,
что незнакомец опубликовал на странице не собственное фото, а снимок Максима
Виторгана.
Артист с юмором отнесся к заимствованию собственного образа.
"Все правда", – написал под фото 47-летний актер. Как именно Виторгану удалось
обнаружить профайл канадца на пикантном сайте осталось неизвестным.
Отметим, что Максим давно не одинок. Артист встречается с
27-летней коллегой по цеху Нино Нинидзе. Молодая зазноба уже нашла общий язык с
детьми Виторгана. Этим летом Нино провела отпуск вместе с Максимом и его
отпрысками – Полиной, Даниилом и Платоном. Судя по соцсетям знаменитости, отдых
был крайне удачным.
, кажется, счастлив в новых отношениях. О
бывшей жене телеведущей Ксении Собчак он старается даже не вспоминать. Не так
давно на интервью артист отказался говорить о том, как отнесся к свадьбе
экс-возлюбленной.
сообщил, что не собирается комментировать
прошедшее торжество. Он не хочет быть в числе тех, кто высказывал личное мнение
относительно церемонии. А таких людей было более, чем достаточно.