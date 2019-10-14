Звезда Уральских пельменей Вячеслав Мясников опубликовал на своей странице в Instagram новый пост. В нем юморист объявил о проведении эксперимента.

Звезда "Уральских пельменей" Вячеслав Мясников опубликовал на своей странице в Instagram новый пост. В нем юморист объявил о проведении эксперимента.Артист заявил о том, что его "глупый видеоряд на песню „Люба“ с дебильным текстом" набрал 86 тыс просмотров. Вячеслав рассказал, что теперь он выпускает хорошую песню, с клипом и очень умным текстом, которая называется "Дети"."Если эту песню посмотрят больше, продолжу выпускать умные песни, если победит ЛЮБА, буду делать песни с идиотским текстом и дебильной музыкой", – написал комик.Звезда отметила, его предчувствие подсказывает, что победу одержит песня "Люба". "Такое уж время. Этот то текст дочитали до конца процентов 10", – утверждает Мясников.Отметим, в декабре прошлого года стало известно, что "Уральские пельмени" окончательно потеряли трех участников. Среди них оказался и Вячеслав. Он решил решил начать сольную карьеру, сообщает .Его супруга Надежда полностью поддержала мужа в этом решении. К слову, пара знакома еще с института. Вскоре молодые люди поженились. В 2011 году у них родились близнецы Костя и Максим. А еще спустя шесть лет Надежда подарила Вячеслава а сына Никиту.