Самолет авиакомпании Аэрофлот, следовавший из Москвы в Лондон, совершил вынужденную посадку в аэропорту Шереметьево. Причиной возвращения стал отказ правого двигателя во время взлета, ..

Самолет авиакомпании "Аэрофлот", следовавший из Москвы в Лондон, совершил вынужденную посадку в аэропорту Шереметьево. Причиной возвращения стал отказ правого двигателя во время взлета, сообщает .В тот момент на борту находились 120 человек, включая десять членов экипажа. Аварийная посадка прошла успешно, передает . О пострадавших в результате инцидента пока не сообщается.