Девять из девятнадцати пострадавших в результате мощного взрыва бытового газа в Китае скончались в больнице. Инцидент произошел на востоке страны утром в воскресенье. Момент ЧП зафиксировала камера наблюдения.

Камера наблюдения запечатлела момент взрыва, прогремевшего в воскресенье, 13 октября, в городе Уси, расположенного в провинции Цзянсу на востоке Китая.По данным китайских СМИ, в одном из ресторанов взорвался бытовой газ.Спасатели и медики совместными усилиями эвакуировали с места ЧП девятнадцать человек, получивших травмы. Девять пострадавших впоследствии скончались в больнице.Правоохранительные органы приступили к расследованию.