Лидер группировки Ленинград Сергей Шнуров в программе Действующие лица с Наилей Аскер-заде заявил, что берет паузу.

Лидер группировки "Ленинград" Сергей Шнуров в программе "Действующие лица с Наилей Аскер-заде" заявил, что берет паузу."Я хочу сделать какую-то значимую, ощутимую для себя паузу. Просто отдохнуть, посмотреть, что происходит вокруг, потому что несколько я уже устал задавать тон", — признался музыкант."Всегда удобнее бежать вторым номером и под финиш выбегать и становиться первым. Я очень долго бежал первым", — добавил он.Шнуров также прокомментировал публикации о своих доходах – по рейтингу Forbes он самый богатый исполнитель в России. Музыкант считает, что цифры "рисуют с воздуха", приблизительно. "Это похоже на живопись импрессионистов", — добавил он.Однако к подобным публикациям он относится спокойно и философски: "Это же информационный повод! Я это так воспринимаю. Это повод, для того чтобы какая-нибудь пожилая женщина посудачила о том, что вот — какие сволочи. Ну и больше ничего", — пошутил Шнуров.Он считает, что счастье и деньги не связанные понятия. А если говорить о сумме, которой может хватить на жизнь, такой, по словам Шнурова, нет. "Все зависит от собственных задач, которые себе ставишь. От собственных целей. Если у тебя цель — бутылка водки и плавленый сырок в день — ну, вот такая вот цель, то, в принципе, можно состояться, даже будучи безработным", — пояснил Шнуров.Музыкант не исключил возможности политической карьеры, отвечая на соответствующий вопрос. "Я не знаю, как пойдет", — сказал он. Шнуров считает, что годится на эту роль "как спикер телевизионного шоу, как тот политику, который может вбросить острую тему". "Как политик, который занимается непосредственно политикой, по-настоящему, по-большому, по-серьезному — я, наверное, не очень подхожу", — добавил он.Говоря о прощальном туре, Шнур отметил, что "хотел бы, как Пугачева" – после прощального тура снова вернуться на сцену."По поводу прекращения концертной деятельности: да, в следующем году точно совершенно я нигде не буду выступать", — заявил он. Однако Шнур, вполне возможно, выступит в США, на фестивале Coachella – ему поступило соответствующее предложение. "Видимо, туда мне придется ехать, потому что ни одна русскоязычная группа еще там не выступала, и туда нужно, наверное, собрав волю в кулак, как-то полететь", — сказал Шнур.Шнуров считает, что культурная обстановка не сильно поменяется, если он снизит активность. А поклонники будут больше ценить. "И как начнут выстраиваться все эти взаимосвязи, с моим отсутствием. Вот мне интересно. Надеюсь, что в тот момент, когда я почувствую, что без меня дальше ну никак, я обязательно что-нибудь сделаю", — добавил он.Музыкант также не исключает, что будут и новые песни, и новые клипы, но в следующем году он "больше лезть не будет" на стадионы, концертные площадки и эфиры. Он сообщил, что стал снижать свою активность и в Instagram.