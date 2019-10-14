Представители Евросоюза продлили действие санкций против России. Теперь ограничения будут действовать еще один год.

Представители Евросоюза продлили действие санкций против России. Теперь ограничения будут действовать еще один год.Наложенные санкции касаются химического вооружения. Отмечается, что это сделано из-за злосчастного "дела Скрипалей". Напомним, что бывший российский разведчик Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены газом "Новичок". Предполагалось, что их "пытались убрать" по заказу русских спецслужб, однако эта версия не подтверждена.Ограничения будут действовать в отношении пяти человек, связанных с сирийским режимом. Кроме того, в список попали четверо россиян по делу об отравлении в британском Солсбери и организация Центр научных исследований в Сирии. Стоит отметить, что санкции подразумевают замораживание всех активов перечисленных физических и юридических лиц."Совет продлил ограничительные меры со стороны ЕС по борьбе с применением и распространением химического оружия до 16 октября 2020 года", – передает сообщения из документа .По версии британских правоохранителей, 4 марта 2018 года семью экс-разведчика Сергея Скрипаля отравили нервно-паралитическим газом прямо в собственном доме. Тогда его вместе с дочерью обнаружили в бессознательном состоянии и экстренно отправили в госпиталь. После этого Англия поспешила обвинить в произошедшем Москву, однако убедительных доказательств так и не было предоставлено.Кроме того, напомним, что к делу пытались новых жертв "Новичка". Так одним из выживших отравленных оказалсяЧарли Роули. По словам британских СМИ, пострадавший хотел судиться с Москвой. В качестве компенсации мужчина затребовал сумму в один миллион фунтов стерлингов.