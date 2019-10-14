Южнокорейская исполнительница Чхве Чжин Ри, выступавшая под псевдонимом Солли, была найдена мертвой в собственном доме недалеко от Сеула. В настоящее время полицейские выясняют все ..

Южнокорейская исполнительницаЧхве Чжин Ри, выступавшая под псевдонимом Солли, была найдена мертвой в собственном доме недалеко от Сеула. В настоящее время полицейские выясняют все обстоятельства трагедии.С 2009 по 2015 год Солли была участницей группы f(x). После ухода из коллектива она начала сниматься в кино. Артистка также была известна своими дерзкими выходками. В 2016 году она опубликовала в Сети фотографию с обнаженной грудью, после чего подверглась жесткой травле, передает телеканал "".