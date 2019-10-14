10 октября утром президент Украины Владимир Зеленский начал марафон ответов на вопросы журналистов. В большом ресторане все были записаны в очередь, по десять человек подсаживались за стол к президенту и в среднем по полчаса беседовали.

10 октября утром президент Украины Владимир Зеленский начал марафон ответов на вопросы журналистов. В большом ресторане все были записаны в очередь, по десять человек подсаживались за стол к президенту и в среднем по полчаса беседовали. Потом — следующая партия. С небольшими перерывами. И так почти 14 часов.Сам Зеленский потом написал, что ответил на 500 вопросов. Российские журналисты допущены не были. Главный результат — мировой рекорд по продолжительности разговора лидера с прессой. И яркий пример, когда человек делает не то, что должно, а то, что умеет. В данном случае Зеленский, как мастер поговорить оказался на высоте. Он был обаятелен, откровенен, но в то же время и бессодержателен.Вот, например, типичная конструкция речи о прекращении войны в Донбассе: хочу, но не знаю, как, и не скажу."Каким образом мы это прекратим? Это мы потом будем обсуждать, какие есть планы, как мы можем это сделать. Но главная моя цель — и это моя главная линия, я такой человек — я хочу прекратить эту войну. И я думаю, что это именно моя миссия в течение этих пяти лет", — заявил Зеленский.Вы что-нибудь поняли? Так что Зеленский будет делать-то?! И все в таком же духе. Пустота. При том что в реальности Зеленский демонстрирует неспособность управлять процессами внутри своей страны и даже как верховный главнокомандующий стремительно теряет вес, ведь его приказ о разведении сил в Донбассе демонстративно сорван.Националисты создали "штаб сопротивления" разведению сил, заявили, что будут защищать каждый сантиметр украинской земли, а в случае, если подразделения ВСУ по приказу Зеленского отойдут от линии соприкосновения в Донбассе, то те займут оставленные позиции. Собственно, так и получилось, например, в районе села Золотое. Националисты ворвались туда со стрельбой.Недавно мы говорили, что именно эта неделя станет для Зеленского моментом истины. Либо Зеленский овладевает инициативой в противостоянии с агрессивным националистическим меньшинством и исполняет наказ избирателей на пути к миру, либо эту инициативу упускает и оставляет националистам все большее пространство. Так и получилось. Пока Зеленский проигрывает, хотя понятно, что мы болеем как раз за Зеленского, ведь он — за мир. И говорит красиво. Но одно дело — красиво президентствовать в кино, а другое — красиво актерствовать в кресле президента. Разница есть. Прежде всего в результате.Оценивая последние итоги на Украине, Владимир Путин был краток, но куда более содержателен и конкретен: "Договорились о разводе сил, но никак президент действующий не может обеспечить развод боевых подразделений и техники. Представители непризнанных республик ЛНР, ДНР дважды или трижды уже давали сигнал о том, что они готовы. С той стороны ничего нет, никакого ответа. И мы знаем, почему: националисты пришли туда и не дают армии уйти. Говорят, если армия уйдет, мы встанем. Армия и не уходит. Здесь нужно проявление политической воли, поэтому поддерживать, считаю, нужно не конкретных людей, а проводимую ими политику".Дело идет к срыву четырехстороннего саммита в "нормандском формате". Его хотят Франция и Германия, поскольку им тема надоела, они хотят двигаться дальше в отношениях с Россией. Продуктивного саммита хочет Россия, поскольку уж мы-то больше других заинтересованы в мире у наших границ. Механизм достижения мира — исполнение Минских соглашений — давно определен. Давайте исполнять. Для Зеленского это в лом, он хочет переговоров с чистого листа, без выполнения Киевом ранее взятых на себя обязательств. Для Путина, что называется, отношения без обязательств — пустая трата времени.Поэтому-то у России перед саммитом в "нормандском формате" были три условия. Первое – подписание Украиной формулы Штайнмайера — об особом статусе Донбасса. С горем пополам Кучма подписал, но теперь подписанное предстоит отразить в законах Украины. Второе — развести Вооруженные силы от линии соприкосновения на Донбассе. Пока — никак. И третье — предварительно письменно согласовать результаты саммита, то есть выработать сами итоговые документы, обязательные для последующего исполнения. Даже не приступали. По крайней мере, Зеленский заявляет, что все еще хочет обсуждать Крым. Путину эта трепотня точно не нужна. Вопрос закрыт раз и навсегда. Итак, перспективы нормандского саммита пока туманны. Даты нет, и неизвестно, когда она будет. Таковы новости из Киева.